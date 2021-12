Dezinformací je nyní v českém prostředí zdaleka nejvíc, co kdy bylo, říká datový analytik o covidu

„Covid v současnosti dominuje takovým způsobem, jako žádný jiný příběh – nebo dezinformační narativ, jak tomu říkáme – dříve, je to zcela nebývalá situace,“ prohlásil v Horizontu ČT24 Vrabel, jehož společnost Semantic Visions se zabývá mimo jiné právě bojem s dezinformacemi.

„Ve velkých datech, která analyzujeme, vidíme stejný průběh křivek, co se týče počtu nakažených či umístěných v nemocnici a mezi dezinformacemi. A platí pravidlo, že když je nějaké téma, které rozděluje společnost – bezpochyby covid a to, jak k němu přistoupit, společnost rozděluje – tak to je hlavní téma dezinformačních webů a dezinformační scény. Takže vidíme zcela stejné křivky, v současnosti je dezinformací zdaleka nejvíc, co kdy v českém prostředí bylo,“ dodal analytik.

Hlavními tématy dezinformací o covidu-19 jsou podle něj nyní škodlivost a vedlejší účinky očkování a také nástup „jakési lékařské tyranie nebo autokratického systému“. S tím souvisí i podpora bojkotu protipandemických opatření či výzvy k občanské neposlušnosti.