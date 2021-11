Pandemie ve světě: Řecko zavede povinné očkování seniorů, slovenské nemocnice jsou za kritickou hranicí

Povinné očkování platí v Řecku už od září pro zaměstnance státních i soukromých zdravotnických zařízení. Pro osoby starší šedesáti let má být povinné od 16. ledna, stačit bude k tomuto datu rezervace k první dávce vakcíny. Pokuta sto eur měsíčně za nedodržení tohoto opatření bude zasílána všem neočkovaným automaticky, uvedl deník Kathimerini.

Rozhodnutí soudů v Německu a v USA

Německý ústavní soud zamítl stížnosti na již neaktivní takzvanou nouzovou brzdu proti pandemii, jejíž součástí byly zákazy nočního vycházení, nucené omezení kontaktů a uzavírky škol. I přes významné zásahy do osobních práv podle soudu převážil přínos pro ochranu veřejnosti a udržení funkčního zdravotního systému. Ústavní soud to uvedl ve dvou verdiktech, které ke stížnostem zveřejnil. Nouzová brzda, která v Německu automaticky určovala karanténní opatření, platila od konce dubna do června.

Americký federální soud v pondělí zablokoval nařízení administrativy prezidenta Joea Bidena, podle nějž se musí povinně naočkovat zaměstnanci zdravotnických zařízení, která dostávají peníze z vládních programů veřejného zdravotního pojištění. Pozastavení se týká deseti států ovládaných republikány, které nařízení společně napadly.

Biden nařídil všem pracovníkům v zařízeních pobírajících peníze z programů Medicare a Medicaid, aby si nechali aplikovat první dávku očkování proti covidu-19 nejpozději do 6. prosince. Nejzazší termín pro druhou dávku byl stanoven na 4. ledna. Federální nařízení o povinném očkování se týkalo asi 17 milionů pracovníků v asi 76 tisících zařízení.

Soud však uvedl, že generální středisko pro zdravotnické služby CMS, které příkaz vydalo, nedostalo mandát na jeho vyhlášení od Kongresu. Nařízením se proto nyní nemusí řídit pracovníci v zařízeních ve státech Aljaška, Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Severní a Jižní Dakota a Wyoming. Všechny tyto státy mají buď republikánského guvernéra, nebo ministra spravedlnosti.

Rozhodnutí přišlo jen krátce poté, co soudy zablokovaly také Bidenův širší příkaz k vakcinaci, jenž se týkal všech zaměstnanců firem s více než stovkou zaměstnanců.