Opatření proti covidu zpřísňuje celá střední Evropa, nejdál je Rakousko

Podle zástupce velvyslankyně ve Vídni Jakuba Nováka se zatím týdenní lockdown pro neočkované v Rakousku příliš neprojevil. „Společnost je rozdělená, existuje pouze silná a hlasitá menšina, která očkování odmítá. Vedení státu už nedoufá, že se všechny neočkované podaří přesvědčit, proto přichází očkovací povinnost od února,“ hodnotí.

Detaily nařízení o povinném očkování oznámí vláda v příštích týdnech. Známé je zatím jen to, že za jeho porušení bude občanům hrozit pokuta. Rakousko je první zemí EU, která kvůli nově rostoucímu počtu nákaz omezuje volný pohyb osob a zavádí povinnou imunizaci všech obyvatel. V Rakousku je nyní plně naočkováno asi šestašedesát procent obyvatel, což je jedno z nejnižších čísel v západní Evropě.

Podle politoložky Anny Durnové, která působí na Vídeňské univerzitě jsou ze situace okolo covidu Rakušané dlouhodobě frustrovaní. „Zase se vlastně dostáváme do krajní situace a každý to prožívá jinak podle toho, jaké má zdroje, co to pro něj znamená,“ myslí si Durnová. Například lidé z pohostinství se bojí o práci. Poučení vnímá v tom, že i přes lockdown zůstaly otevřené školy.