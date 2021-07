Pandemie ve světě: Slovensko zřídí na hranicích pruhy pro očkované, Německo mírní cestovní omezení

„Tam, kde je to možné, zejména na velkých silničních přechodech, bude vytvořen co největší možný počet jízdních pruhů, přičemž jeden bude určen pro očkované osoby,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Denisa Bárdyová.

Od pondělí slovenská policie začala na vybraných hraničních přechodech kontrolovat, zda cestující dodržují povinnosti ohledně elektronické registrace při vstupu do země či splnění podmínek na uplatnění výjimky z karantény. Menší hraniční přechody ubyly zavřeny.

Naopak úřady v Katalánsku se rozhodly od konce tohoto týdne znovu zpřísnit některé restrikce. Reagují tím na strmě rostoucí počet nově nakažených v regionu, a to zejména mezi mladými lidmi.

Před změnou klasifikace nesměli cestující z uvedené pětice zemí do Německa vstoupit vůbec, pokud tu neměli trvalý pobyt. I v tom případě ale museli po příjezdu strávit 14 dní v karanténě.

Lidé s oběma dávkami očkování nebo ti, kteří prodělali covid-19, po příjezdu nebudou muset do karantény. Ostatní z uvedených pěti zemí mohou od středy do Německa cestovat za podmínky desetidenní karantény po příjezdu.

Německo zmírňuje cestovní omezení pro lidi z Velké Británie, Indie, Nepálu, Portugalska a Ruska. Znamená to kratší nebo vůbec žádnou karanténu podle toho, zda půjde o očkované nebo neočkované osoby.

Londýn láká na lístky na finále Eura

S pomocí vstupenek na finále fotbalového mistrovství Evropy se londýnský starosta Sadiq Khan rozhodl motivovat obyvatele britské metropole k očkování. Vylosovanému výherci věnuje dva lístky na zápas o titul ve Wembley, do kterého se ve středečním utkání s Dánskem pokusí postoupit anglická reprezentace.

Do Khanovy tomboly se mohou přihlásit Londýňané, kteří prokážou, že dostali první dávku vakcíny nebo si do čtvrtka rezervovali termín očkování. Dalším padesáti fanouškům věnuje starosta za očkování po dvou vstupenkách do fanzóny na Trafalgarském náměstí.

Na finále bude moct díky uvolnění dosavadních opatření až šedesát tisíc fanoušků. Od 19. července v Anglii zruší zbývající omezení, takže na sportovní akce či koncerty bude mít opět přístup libovolný počet osob.