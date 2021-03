Testy v úterý v Česku odhalily osm a půl tisíce případů koronaviru, opět méně než před týdnem

S nákazou covid-19 dosud v zemi zemřelo 26 421 lidí. Snížit vysokou úmrtnost a zamezit těžkým průběhům nemoci by mělo očkování, které začalo 27. prosince. Zdravotníci od té doby podali 1 611 172 dávek vakcíny, z toho zhruba 36 600 v úterý. Obě potřebné dávky zatím dostalo 464 836 lidí.

Na problém s dodávkou testů do škol z Číny ve středu upozornil Radiožurnál. Čínská společnost Singclean odmítá podle serveru firmě Masanta, která má dodat pět milionů testů do škol, poslat část dodávky. Masanta patří do stejné skupiny jako firma Good Mask, která vyrábí respirátory na linkách dodaných Tchaj-wanem. Podle majitele obou firem Martina Ladyra čelí čínský výrobce nátlaku mocenských skupin.

Masanta z tendru kvůli problémům odstupovat nechce, testy shání na evropském trhu. Prvních 1,5 milionu testů předá firma správě ve čtvrtek, z Číny je totiž získala v předstihu.