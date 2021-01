Druhé plošné testování pomůže dostat šíření covidu pod kontrolu, věří Matovič

Na Slovensku platí zákaz vycházení, bez negativního testu se lidé nedostanou ani do práce. Druhé kolo plošného testování se na rozdíl od prvního případu nevyhlo kritice. A je také jedním z důvodů sporů, které má vládní koalice. Premiér Matovič je ale jeho velkým zastáncem a je přesvědčený, že rozhodnutí znovu plošně otestovat Slováky bylo správné.

Zároveň ale přiznává, že pro mnohé lidi je to zásah do osobních práv a svobod. „V tomto případě je ale právo druhých lidí na ochranu zdraví určitě nadřazené,“ tvrdí Matovič. Podle jeho slov dokonce mělo Slovensko plošně testovat i v prosinci - situace by se tak zbytečně nezhoršila.

„Ministr hospodářství byl pověřený nákupem testů. Nezvládl to a nenakoupil ty testy a tak nám to vybuchlo. Máme zbytečný nárůst úmrtí a obrovské ekonomické škody a teď se to snažíme takovýmto způsobem hasit,“ popisuje.

Matovičova kritika míří na ministra hospodářství Richarda Sulíka, který je předsedou koaliční strany Sloboda a Solidarita. Vládní koalice neprochází lehkým obdobím. Řadě Slováků vadí, že místo strategie boje proti covidu musí vláda řešit vnitropolitické spory.