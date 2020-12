Slovenský premiér Matovič chce kvůli antigenním testům demisi ministra hospodářství

Nejnovější střet premiéra a Sulíka nastal kvůli nákupu antigenních testů, který ministr hospodářství podle Matoviče nedokázal zajistit včas.

„Jemu jsou ty životy a zdraví ukradené. Nemohu se na to dívat. Může změnit zákon, aby nakoupil testy za dva dny. (…) Je to na jeho demisi, byl bych rád, aby ji podal ještě do Vánoc,“ prohlásil Matovič v rozhovoru v Rádiu Expres. Podivil se nad tím, že Sulíkův resort testy nakupuje už sedm týdnů.

Sulík si dle svých slov nebere premiérova vyjádření osobně. „Post předsedy vlády je extrémně náročný i bez výjimečné situace, jakou v posledních týdnech máme,“ napsal na Facebook s tím, že Matovič čelí složité situaci a zodpovědnosti. „Mrzí mě, že právě v tomto období, kdy rozhodují činy a ne slzy, ztrácíme drahocenný čas,“ dodal.

Už dříve slovenský ministr hospodářství vysvětloval, že správné podklady k objednání testů mu ministerstvo zdravotnictví poskytlo až na popáté.

Podle ústavy návrh na odvolání ministra může podat i premiér a hlava státu je povinna předsedovi vlády v této věci vyhovět.

Kvůli covidu-19 se Matovič se Sulíkem nepřou poprvé

Sulík už dříve tvrdil, že konkrétní zadání na nákup testů dostal od ministerstva zdravotnictví až na pátý pokus a že i z důvodu dodržení zákona testy mohou být dodány až v lednu. Odmítl také požadavek premiéra připravit ze dne na den novelu příslušného zákona, která by proces obstarání testů zrychlila.

Matovič a Sulík se dostali do střetu již dříve v tomto roce kvůli karanténním omezením. Šéf liberální strany SaS například na jaře na rozdíl od premiéra prosazoval rychlejší uvolňování uzávěry. Během druhé vlny koronaviru zase vyjádřil podivení nad tím, že v méně rizikových regionech z hlediska koronaviru musejí být zavřeny restaurace, zatímco v nejvíce postižených oblastech zůstávají otevřeny kostely.

Matovič stál za plošným otestováním obyvatel Slovenska, které země uskutečnila na přelomu října a listopadu, a takovéto testování označil za způsob, jak se vyhnout celostátní karanténě. Podle odborníků po hromadném otestování obyvatel, které odhalilo tisíce nakažených, neučinily slovenské úřady potřebné kroky k potlačení pandemie. V poslední době počty nakažených začaly v zemi rychleji stoupat, země proto od nadcházející soboty omezí volný pohyb lidí.