Slováky čekají Vánoce v bublině, v sobotu se zavřou obchody i služby

Od soboty se proto zavřou všechny služby a obchody s výjimkou těch, které prodávají základní zboží. Od páté hodiny ranní bude v zemi platit také zákaz vycházení, bude však mít dvě desítky výjimek. Slováci si tak boudou moct nakoupit, jet do zaměstnání, k lékaři, za rodinou, do banky, na poštu nebo vyzvednout zásilky z internetových obchodů a obstarat potřeby svých domácích zvířat.

„Lidem se doporučuje, aby před návštěvou prarodičů trávili několik dní v izolaci nebo si zašli na PCR či antigenní testy. I tady na Slovensku, podobně jako v České republice je možné zajít si do středisek a nechat si udělat antigenní test zdarma. A i tady je o to těsně před Vánocemi velký zájem,“ informoval zpravodaj ČT v Bratislavě Petr Obrovský.

Ohledně návratu do vlasti se pro Slováky zatím nic nemění. „Při cestě z Česka je nutné mít s sebou negatvní aktuální PCR test nebo se nahlásit úřadům a nastoupit do karantény. Pendleři a studenti mají podmínky přívětivější, těm stačí negativní antigenní test, který nesmí být starší než dva týdny. Plošně české antigenní testy Slovensko zatím neuznává, ještě do Vánoc by se to ale mohlo změnit,“ dodal Obrovský.

K podobě silvestrovké noci se vláda zatím konkrétně nevyjádřila. „Určitě budou platit aktuální opatření. V tuto chvíli těžko říct, zda k tomu přibude například zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Každopádně pořádání hromadných akcí je zakázané, zavřeny jsou všechny zábavní podniky a restaurace. Ty mohou vydávat jídlo jen z okénka nebo formou rozvozu,“ uvedl zpravodaj.

Vláda chce měnit zákon kvůli nouzovému stavu

Stav nouze, umožňující vládě premiéra Igora Matoviče uplatňovat protiepidemická opatření, platí na Slovensku do 29. prosince. Ve čtvrtek měl parlament hlasovat o návrhu zákona, na jehož základě bude moct kabinet nouzový stav s dodatečným souhlasem sněmovny prodlužovat, hlasování ale bylo odloženo.

Na schválení změny příslušného ústavního zákona je potřebná až třípětinová většina sněmovny. Vládní koalice sice tuto většinu v parlamentu má, někteří poslanci se ale ze zdravotních důvodů z účasti na schůzi sněmovny omluvili.

Stávající pravidla umožňují, aby vláda i bez souhlasu parlamentu mohla v případě ohrožení života či zdraví lidí vyhlásit nouzový stav nejdéle na 90 dní. Právníci se dříve neshodli v tom, zda nouzový stav lze hned po jeho skončení vyhlásit ze stejných důvodů znovu. Vláda proto navrhla, aby v případě jakékoliv pandemie mohl kabinet nouzový stav prodloužit o 40 dnů, a to i opakovaně. Takové prodloužení ale bude muset ve stanovené lhůtě schválit sněmovna, jinak nouzový stav skončí.