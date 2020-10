Merkelová hájí celostátní karanténní opatření, postup vůči pandemii probere videosummit EU

Německo muselo podle kancléřky Angely Merkelové (CDU) přistoupit k rázným karanténním opatřením, neboť do několika týdnů by zdravotnický systém zahltili pacienti s koronavirem. Řekla to v projevu ve Spolkovém sněmu. Německo zavede od pondělí 2. listopadu do konce měsíce rozsáhlou karanténní uzávěru. Společným postupem vůči covidu-19 se budou zabývat prezidenti a premiéři zemí EU na večerním videosummitu. Čína pokračuje s plošným testováním některých regionů.