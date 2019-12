Vesecká: Pavel Zeman měl určit Šarochovi lhůtu. Výměnu dozorového žalobce nečeká

„Spíše jsem to nečekala. Byla to velmi sledovaná kauza a konstatovat po takové době, že nebyl zjištěn skutkový stav dostatečně, to není dobrou vizitkou pro práci policie a státních zástupců,“ zhodnotila středeční dění bývalá nejvyšší státní zástupkyně Vesecká.

Podle ní měl Pavel Zeman určit nějakou lhůtu. „Bývá to obvyklé, že je stanovena lhůta pro doplnění dokazování a vyhodnocení nových důkazů,“ řekla.

Vesecká ale – stejně jako Zeman – nečeká, že by nařízené kroky policii a Šarochovi trvaly dlouho. „Není totiž pravdou to, co zaznělo od některých poslanců, že by bylo vyšetřování opět na počátku. To rozhodně ne. Navazuje se na to, co bylo učiněno, a doplňuje se o další důkazy řízení,“ zdůraznila Vesecká.

Výměna Šarocha by byla nevysvětlitelná, tvrdí Vesecká