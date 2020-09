Do Prahy přicestoval spisovatel Arnošt Lustig ve společnosti děkanky Americké univerzity ve Washingtonu, tedy instituce, na které exulant Lustig po odchodu do Spojených států od roku 1973 vyučoval. Poslechněte si, co bylo předmětem jejich společné návštěvy Československa.

