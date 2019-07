Sup hnědý ze Zlína se rozletí do bulharských hor. Přispěje k obnově populace

Zlínská zoologická zahrada v pátek poprvé odeslala do bulharského pohoří Stará Planina supa hnědého. Spolu s ptákem stejného druhu z ostravské zoo tam bude vypuštěn do volné přírody. Do projektu obnovy populace supů v Bulharsku se zlínská zoo zapojila před deseti lety. Dosud do přírody vypustila 14 supů, a to bělohlavých a mrchožravých.