Ostravská zoo vysílá mládě supa do Bulharska. Pomůže s rozmnožováním tamní populace

„Stěžejním posláním moderních zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů živočichů, to je chov a odchov zvířat co možná nejpřirozenějším způsobem s cílem záchrany druhů a populací, zapojování do záchranných projektů probíhající přímo v oblastech výskytu daného druhu a také poskytování jedinců odchovaných v zoo pro vypuštění do volné přírody za účelem obnovy či posílení divokých populací.“