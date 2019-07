Stát se pokusí najít 200 milionů korun na výkup pozemků u Rakovníka. Vzniknout tam mají vodní nádrže

S iniciativou na dodatečné finance přišla vláda na výjezdu do regionu. „Ptali jsme se, co můžeme jako kabinet pro projekt udělat. Ministr Toman přinese návrh na dvě stě milionů korun na vládu a uvidíme,“ slíbil premiér Babiš.

Nádrže by měly být hotové v roce 2024. Náklady dosáhnou několika set milionů korun. Každý z vodních rezervoárů má mít maximální objem přibližně 600 tisíc metrů krychlových.

Podle ministrů budou projekty obou nádrží respektovat zásady ochrany přírody. „Jsem rád, že je to komplexní projekt, že se nestaví jenom nádrž nebo přírodě blízké opatření, ale obojí,“ dodal ministr zemědělství Toman. Totéž kvitoval i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO): „Není to jenom betonování.“

Podle premiéra by měli starostové „působit na majitele pozemků“, aby je prodali a uvolnili pro stavbu nádrží. Starosta Senomat Tomáš Valer (Sdružení pro Senomaty, Nouzov a Hostokryje) s výstavbou nádrží souhlasí. „Náš postoj je vstřícný. Jsem rád, že naše připomínky se řeší a investor i zpracovatel nám vyšli vstříc. V létě u nás neprší skoro vůbec, musíme zachytit podzimní a zimní vodu. Nádrž tomu určitě pomůže,“ řekl starosta.

Rakovnicko patří mezi nejsušší regiony státu. Ministr životního prostředí Brabec zdůraznil, že prohloubení vrtů může představovat řešení zhruba na deset let; aby se region neocitl bez vody, musí následovat další opatření. „Klíčové je udržet vodu v krajině a převést vodu mezi povodími,“ zdůraznil.

Stavbu nádrží na Rakovnicku považuje premiér za klíčové opatření v boji proti suchu. „Je pět minut po dvanácté, sucho se na Rakovnicku řeší od roku 2005. Lidé tady mají vyvrtané studny do hloubky sedmi metrů, dnes ale musí až do čtyřiceti metrů,“ prohlásil premiér s tím, že region potřebuje vodu i pro průmysl a místní chmelaře.

Plánuje se proto převod vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a dále do povodí Rakovnického a Kolešovického potoka, a to právě po dokončení nádrží u Senomat a Šanova. Projekt umožní vodu z nádrží i z obou vodních toků využívat například pro závlahy chmelnic.

Převod vody má být zajištěn z Ohře pod vodní nádrží Nechranice, která k tomu má dostatečnou kapacitu. U Kryr na Lounsku by proto měla vzniknout další vodní nádrž a o její stavbě členové vlády na Rakovnicku jednali. Stát chce výstavbu nádrže urychlit.

„Dohodli jsme se, že dáme návrhy na výkupy pozemků do konce března. Aby se nádrž postavila kolem roku 2025 až 2030,“ dodal Toman. Celkové náklady na soubor opatření mají podle premiéra dosáhnout zhruba 3,5 miliardy korun.