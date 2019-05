Plzeň slaví svobodu. V konvoji přijeli váleční veteráni

„Jel jsem na tanku, který otvíral přehlídku, to byla obrovská čest. Všichni se o mě skvěle starali, aby mi nic nechybělo,“ netajil se nadšením čtyřiadevadesátiletý George Thompson, který za války sloužil u 16. obrněné divize.

Za války namontoval jeden ze silných motorů z nákladního automobilu o výkonu sto koní do džípu generála George Pattona. V Československu po válce dlouho nepobyl. Domů se vrátil v květnu 1946, do Československa pak poprvé přijel v roce 1991. Od té doby byl v Plzni asi patnáctkrát. I přes vysoký věk v neděli neúnavně lidem na náměstí pózoval při focení a rozdával podpisy. „Ti lidé si to zaslouží. A já ten zájem možná trošku taky,“ řekl Thompson.

I když každou minutu z plzeňských oslav miluje, přiznává únavu. „Chtěl bych moc přijet i příští rok na 75. výročí konce války, ale to už by bylo naposledy,“ připustil Thompson.

Veterán Earl Ingram: V Plzni byli lidé nejvděčnější

Nejstarším z veteránů, kteří letos na slavnosti přijeli, je šestadevadesátiletý Earl Ingram z 2. pěší divize, který přijel do Plzně v podvečer 7. května 1945. „Přivítali nás ti nejvděčnější, nejrozjásanější lidé, jaké jsem kdy viděl,“ vzpomínal opakovaně muž, který po válce strávil ve službě v armádě víc než tři desetiletí. Slavností v Plzni se účastí od roku 1994.

Už 12 let je jeho osobním řidičem džípu a také kamarádem Bohumil Cajthaml z Kříší. „To se nedá popsat, jedu dvanáctou jízdu, je to srdcová záležitost,“ řekl.