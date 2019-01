Život mezi ortodoxními židy. Třebíčská fotografka pronikla do uzavřené komunity v Jeruzalémě

Haredim - ten, kdo se bojí Boha. Právě vyšla stejnojmenná kniha fotografií Elišky Blažkové, která osm let fotila v jeruzalémské čtvrti Mea Šarim, kde žije nejortodoxnější židovská komunita na světě. pic.twitter.com/2XB9TlvNR1 — Zuzana Petrů (@Petru_CT) January 14, 2019

Vyrůstala v Třebíči, městě s dochovanou židovskou čtvrtí, jenže bez tamních autentických obyvatel. Eliška Blažková se je tedy vydala hledat do Jeruzaléma. „Neexistuje nic jako jeden obrázek žida. Židé v současné době žijí v Izraeli od těch ultraortodoxních až po ty supermoderní. Dostala jsem se do čtvrti Mea Šearim, která mi vizuálně připomínala fotografie předválečných židů v Evropě,“ popsala fotografka své cesty do Jeruzaléma.

„V Mea Šearim to vypadá tak, jako kdybychom se zastavili v čase, možná někde v 19. století nebo na začátku 20. století před válkou,“ řekla Blažková. Izraelci ji předem varovali, že ji obyvatelé čtvrti mezi sebe nikdy nepřijmou. Jednak proto, že je žena z moderního světa, před kterým se komunita snaží uchránit, jednak proto, že ortodoxní židé věří, že by člověk neměl být zobrazován.