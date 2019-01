V izraelské populaci přibývá nejvíce ortodoxních židů a muslimů. Často je musí živit jejich ženy

Ještě v osmdesátých letech 63 procent ortodoxních židů pracovalo. Zakládání ješiv, náboženských škol, a placení stipendií jejich studentům způsobily, že dnes jich pracuje jen polovina. Polovina ortodoxních rodin se pohybuje pod hranicí chudoby a živí je hlavně ženy.

„Mám v plánu až do konce života jen sedět a učit se, protože to miluji. Nebudu dělat něco, co nemám rád,“ říká Chaim Rachmani, absolvent školy Maoz Hatorah.

Zaměstnanost řeší i Arabové

Nejčastěji pracují ve stavebnictví a jejich příjmy jsou oproti průměru méně než poloviční. Nejhůř jsou na tom beduíni, roztroušení v Negevské poušti. „Jsme na samém dně ekonomického žebříčku. Ty nejchudší vesnice v Izraeli jsou právě beduínské a stát se o nás nestará. Neinvestuje do vzdělání, průmyslu, zaměstnanosti, zdravotnictví ani infrastruktury,“ stěžuje si izraelský beduín Salma el Atraš.

Podle ekonoma Dana Ben-Davida je to jako by v Izraeli vedle sebe existovaly dva světy. Technologicky rozvinutý a vzdělaný svět univerzit, výzkumných ústavů a prosperujích firem a vedle něj druhý, kterému se nedostává potřebného vzdělání a kvalifikace.