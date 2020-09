Brno chce změnit pravidla pro reklamu na MHD. Stojí za tím revolta řidiče a otce autistických dětí

Autobus nesl nápis „Zdravé školství bez inkluze“. Co je pro některé jen politický slogan, vnímá Josef Prokeš jako útok, který se jej osobně dotýká. Řidič dopravního podniku a otec dvou autistických dětí proto odmítl autobus s takovou reklamou řídit.

„S řidičem si jeho nadřízení celou věc vysvětlili, došlo k pochopení situace z obou stran a myslíme, že jsme našli přijatelné řešení pro obě strany,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Vedení moravské metropole chce navíc zabránit tomu, aby se podobná situace v budoucnu opakovala. Zavede proto pravidla, která budou reklamu na vozech dopravního podniku regulovat.

„Já jsem si s panem ředitelem jednoznačně vymezila, že by nedovolili zveřejnit jakoukoliv reklamu, která by byla protizákonná nebo protiprávní, ale ty ostatní věci, které se můžou zdát hraniční, je velmi těžké posuzovat. Samozřejmě se ale jedná o reklamu ve veřejné hromadné dopravě, takže bychom tam měli být hodně obezřetní,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Okamura: Jde nám o nejlepší péči pro hendikepované děti

Kritici podobných zásahů vidí nebezpečí v omezování politické reklamy nebo svobody slova. Hnutí SPD si za heslem stojí. Podle předsedy Tomia Okamury dostanou handicapované děti lepší péči ve speciálních školách.

„Mohlo dojít buď k nedorozumění, nebo je to volič jiné politické strany, ale to je svoboda každého občana a samozřejmě s tím já nic neudělám. Pro nás je na prvním místě konkrétně u tohoto tématu, aby zdravotně postižené děti měly co nejlepší péči,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

O změnách bude dopravní podnik jednat s primátorkou příští týden. Měly by zajistit, aby reklama na vozech nebyla například urážející, ponižující nebo sexistická.