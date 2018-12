Mapy pomohly Matějovi s autismem. Teď jeho design míří na sedačky autobusů MHD

Maappi slaví úspěch a zprávy o projektu se donesly i do kanceláří pražské regionální dopravy. „My jsme v kontaktu s pražským dopravním podnikem, který je navázán na Ropid. A Ropid se ozval a řekl, že bude unifikovat design interiérů, hlavně autobusů, a oslovili Matěje s tím, jestli by nechtěl namalovat ten design jako takový. A vzniknul projekt,“ vysvětluje otec.

Rodiče už také přemýšlejí, co dál. „Je tady několik alternativ. Ta nejpravděpodobnější je střední průmyslová dopravní škola. Pak jsou už nějaké aktivity na Fakultě dopravní ČVUT, kde má Matěj svoji mapu pražského metra v tuto chvíli v aule. Takže už se bavíme,“ nastiňuje otec.

Slibná budoucnost se rýsuje i pro projekt Maappi, který má už asi rok web i v angličtině. Peníze ze zisku chce rodina investovat do pomoci se začleněním dalších dětí s podobnými problémy do běžných škol. „Problém je v tom, že současný program inkluze, byť má mnoho miliard v sobě, tak nemáme úplně jistotu, že se ty peníze dostávají tam, kam mají. To znamená, že chceme pomáhat spolufinancovat asistenty. Na to potřebujeme těch peněz relativně hodně, protože když už se rozhodneme financovat dítě, tak by to mělo být na prvním nebo na druhém stupni a celém. Nemůže to být jenom na rok,“ říká Martin Hošek.

O nápady nemá rodina rozhodně nouzi. Chtěla by třeba otevřít kamennou prodejnu ve stylu metra nebo tramvaje. A ani tam otec s plány nekončí: „Dokonce máme myšlenku, že bychom nabídli hlavnímu městu Praha, že bychom udělali korporátní identitu ve stylu map, to znamená, že by si turista neodnášel z Prahy matrjošku nebo nějaký jiný předmět, ale něco, co má nějakou hodnotu a zároveň to může pomoci i tam, kde je pomoc potřebná.“