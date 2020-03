Byly prostředkem k uklidnění. Nakonec jsou mapy MHD pro mladého autistu mnohem víc

Prvním krokem byla módní přehlídka, pak se Hoškovi sami pustili do designování triček, mikin či bot s dopravními mapami. Chlapec by se svojí značkou chtěl jednou procestovat svět. Metrem.

Schéma, jak se jím dostane do Asie, ostatně již má. „Tokio, tam se dostaneme dvěma linkami,“ ukazuje na schématu celosvětových drah. Zatím je na papíře. Ale Michaela Hošková věří, že se Matěj jednou sveze metrem do Japonska. Nebyl by to v jeho příběhu jediný zázrak.