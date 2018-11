Do čtyř let se vrátí tramvaje na Václavské náměstí, věří Praha. V plánu je také oprava Libeňského mostu

Aby se mohly tramvaje na Václavské náměstí vrátit, je podle Scheinherra nutné rovněž prověřit polohu výstupů metra tak, aby v budoucnu dobře navazovaly na novou trať.

V předstihu je možné také zajistit napojení nových kolejí nejen u Muzea, ale také v přechodu Vodičkovy a Jindřišské ulice. Práce se zároveň budou muset koordinovat se stavbou kolektoru v horní části náměstí, kterou město plánuje spolu s její revitalizací.

Tramvaje by mohly projíždět parkem před hlavním nádražím

Kromě trati přes Václavské náměstí plánuje město i trať kolem hlavního nádraží, která je podle odborníků z hlediska vytvoření alternativní trasy v centru ještě významnější. Tu podle Scheinherra město také připravuje. „Pracujeme i na trati kolem hlavního nádraží, ta je ale ve trošku složitějším stadiu než návrat tramvají na Václavské náměstí,“ uvedl.

Stavbu do Bolzanovy ulice na rozdíl od trasy na Václavském náměstí komplikuje, že je kvůli ní třeba změnit územní plán. Procházela by totiž přes park před nádražím. Podle dokumentu, který v minulosti vytvořil Institut plánování a rozvoje (IPR), by podle první varianty tramvaje z Vinohradské zahnuly do Wilsonovy ulice ke Státní opeře. Následně by trať uhnula přes magistrálu do parku a směřovala před nádraží, odkud by kopírovala magistrálu ke křížení Bolzanovy a U Bulhara.

Druhou možností je, že by koleje vedly k opeře po stejné trase jako v prvé variantě, ale potom by nesměřovaly před nádražní halu, ale do Opletalovy ulice a dále na křižovatku s Bolzanovou. Poslední možnost navrhuje vést trať z Vinohradské na Václavské náměstí a potom do Opletalovy a k Bolzanově.

Jak opravit Libeňský most? Město chce zadat zpracování studie

Magistrát si rovněž nechá zpracovat dokument, který se bude zabývat zejména historicky cenným mostem přes Vltavu. Studie by měla například doporučit, zda budou muset být vnitřní obloukové pásy vybourány, nebo zůstanou zachovány. „Tyto dvě varianty nám (studie) srovná z hlediska zatížitelnosti mostu, životnosti a z hlediska nákladů na rekonstrukci. Na základě toho se rada rozhodne,“ řekl Scheinherr.

V minulosti plánovalo město zbourání Libeňského mostu, nové vedení Prahy to odmítá. Stavba z roku 1928 je v havarijním stavu, most nikdy nebyl opravován. To by se ale mělo změnit: na základě studie, kterou si nechá město zpracovat, se vedení Prahy rozhodne o způsobu jeho opravy. Zároveň chce město proměnit okolí u jeho ústí v Libni a Holešovicích.