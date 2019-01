Zaměstnanci brněnského dopravního podniku jednají o platech. Přidat by chtěli hlavně řidiči

„Pro letošek máme požadavek deset procent nad inflaci,“ řekl předseda Odborového svazu dopravy DPMB Libor Weinstein. Vedení dopravního podniku takový návrh odmítá. „Znamenal by vyčlenění 150 milionů korun, což v roce 2019 bohužel nejsme schopni zajistit,“ kontrovala mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Šaliny to nezastaví, ale vedení dopravního podniku a odbory rozjely po roce další kolo vyjednávání o kolektivní smlouvě. Ředitelství plošně přidávat peníze nechce, odbory chtějí pro všechny 10%. pic.twitter.com/wHF2I4Vvva — Dominika Řebíková (@Rebikova_CT) January 23, 2019

Zajistit ale musí spoje i přes chybějící pracovní síly. „Směny se musí obsadit, spoj musí jet. Řeší se to tak, že řidiči se obvolávají domů, jestli by nešli do práce,“ vysvětlil jeden z řidičů Karel Bečka, který cestující vozí už 36 let a který říká, že si kvůli přesčasům za tu dobu napracoval ještě tři roky navíc.

Nejčastěji telefonáty poptávající řidiče řeší ti, co mají na starost trolejbusy. Tam je potřeba nejvyšší vzdělání. O tento typ trakce je ale podle Tomaštíkové také nejmenší zájem.