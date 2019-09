Babiš: O úřednické čtvrti už nebudu mluvit s Hřibem, ale s radními. Z primátora má člověk psychické trauma

„Nepravdu říkal pan primátor. Znovu opakuji, že zveřejním všechny dopisy, obeznámím všechny radní, aby se seznámili s naší nabídkou,“ uvedl ve středu Babiš. Nabídka státu podle něj prospěje Pražanům, protože vznik úřednické čtvrti uvolní byty a budovy, jež mohou sloužit jako muzea.

„Já se obrátím na radní a nechť Praha si to řeší. Budeme v projektu pokračovat a uvidíme, jestli to stávající vedení magistrátu bude řešit, nebo si počkáme na další. Pro mě už s panem primátorem smysl jednat nemá, s ním se nedá jednat, protože pak z takového jednání má člověk velké psychické trauma,“ dodal předseda vlády.

Na chování primátora Hřiba si stěžuje také pražská opozice, Hřib se podle ní chová arogantně. Místo toho by měl vyjednat pro Prahu co nejlepší podmínky a o projektu s předsedou vlády dále jednat, prohlásili ve středu předsedové opozičních zastupitelských klubů Alexandra Udženija (ODS) a Patrik Nacher (ANO).

Hřib chce dostavbu Pražského okruhu, Babiš nabízí dohodu PPP

Babiš s Hřibem v úterý jednali o možném vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné stanice metra C v Letňanech. Magistrát za to požadoval, aby stát výměnou za pozemky přispěl na dostavbu severovýchodní části Pražského okruhu a vnitřního okruhu a postavil novou nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce.