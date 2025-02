Staré vodovodní potrubí je v mrazech náchylnější k praskání

Velká část dvousetkilometrového potrubí v Jihlavě je starší padesáti let. Právě stáří je důvodem častých poruch. Do oprav město investuje desítky milionů korun ročně, ale jsou postupné. Od začátku roku prasklo potrubí na různých místech už dvacetkrát. Poruchy jsou častější i kvůli mrazům.

Nové potrubí, které vodaři v Jihlavě ukládají do země místo starých trubek, je z tvárné litiny. Vyměnili ho například při úterní opravě v Hruškových Dvorech. „Kus trubky ze včerejší havárie, její stáří odhadujeme zhruba na sedmdesát let. Zub času je tady vidět, je to úplně prorezlé,“ popsal mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.

V podobném stavu je podle něj velká část vodovodu včetně šoupat. Těmi pak nejde otočit a vodu zavřít. „Museli jsme jít dál po potrubí a najít místo, kde se to podařilo uzavřít. To má za problém potom to, že se nám zvětšuje oblast, kde jsou lidé bez vody,“ řekl Málek.