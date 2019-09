Hřib odmítá úředníky v Letňanech bez přispění státu. Nabídku má primátor písemně, tvrdí Babiš

Babiš s Hřibem jednali v úterý večer o možném vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné stanice metra C v Letňanech. Magistrát za to požaduje, aby stát výměnou za pozemky přispěl na dostavbu Pražského okruhu a vnitřního okruhu a novou nemocnici.

„Pan premiér mi sdělil, že Praha nedostane od státu vůbec nic, a s tímto jsme se rozešli. Myslím, že Praha využije teď Letňany spíše k řešení krize dostupnosti bydlení,“ uvedl Hřib. Babiš podle něj konstatoval, že z jeho pohledu jde o poslední schůzku na toto téma. „Mám za to, že to není úplně dobrý přístup k Praze, která má na svědomí 25 procent hrubého domácího produktu. To, že Praha chce jenom totéž, co dostává od státu Brno, není nějak přemrštěné,“ doplnil primátor.

Hřib v úterý Babišovi zopakoval, že Praha požaduje, aby stát dostavěl severovýchodní část vnějšího okruhu kolem Prahy, přispěl šedesáti miliardami korun na vnitřní okruh a postavil nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce. Babiš dnes odpoledne v Letňanech hovořil o tom, že by tam bylo lepší postavit traumacentrum, nikoli nemocnici. Hřib to nazval mimořádně naivní představou.