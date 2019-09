Malá pole, remízky, žádná chemie. Praha bude hospodařit ekologicky

Pachty, které Praha od nynějška uzavře, budou podmíněny tím, že zemědělec vstoupí do systému ekologicky šetrného hospodaření. Nyní v Praze hospodaří 20 větších a 40 menších hospodářů. „V první řadě jde o zmenšení půdních bloků. Naším cílem je, aby pole byla maximálně pět hektarů velká nebo menší a aby plochy byly odděleny mezemi, ať zatravněnými, nebo s keři a stromy,“ řekl Jiří Rom z magistrátního odboru ochrany prostředí.

„V současné době je fenoménem v České republice, že vlastníkům půdy je tak trošku jedno, co se na jejich polích děje. A 78 procent polí je propachtováno, tedy nehospodaří na nich vlastníci. Já si myslím, že půdu nevlastníme, ale máme ji pronajatu od budoucích generací. Proto bych byl rád, aby se Praha stala lídrem v ekologicky šetrném hospodaření,“ řekl Hlubuček.

Zemědělci budou muset změnit osevní postupy, tedy sled pěstovaných plodin. Nebude tak možné dva roky po sobě vysadit stejnou plodinu. Do osevního postupu bude zařazena také takzvaná zlepšující plodina. „Více méně se vracíme k postupům, které tu byly dřív. Není to žádné novum, možná z hlediska posledních 40 let, ale ne historicky, takto se dříve běžně hospodařilo,“ řekl Rom. Zakázáno bude použití pesticidů a upřednostněna organická hnojiva.

Změny neznamenají, že zemědělci si mohou pronajmout pouze pětihektarové pole. „Klidně může mít desetihektarové, ale bude muset být rozděleno minimálně na dva bloky,“ řekl Hlubuček.