O autoškoly speciálně pro ženy je zájem

Tento typ autoškoly se rozhodla založit, protože se prý dozvídala o nepříjemných zážitcích žen z těch klasických. „Říkala jsem si, že já to zvládnu líp – bez křiku a bez nepříjemností. Navíc jsem dost trpělivá, tak jsem si říkala, že to zkusím.“

Podobnou zkušenost popisuje i Lucie Zimová: „Měla jsem strach z řízení a z toho, jak budou ostatní reagovat. Když jsem zjistila, že instruktorkou je žena, vysvětlila jsem jí své obavy a ona mě ujistila, že se nemusím bát. Mohla jsem jí říct všechno, co mě děsí, a věděla jsem, že mě pochopí.“

Kondiční jízdy

Kromě autoškol existují i projekty zaměřené na ženy, které už sice řidičský průkaz mají, ale po letech bez řízení potřebují znovu nabrat jistotu. Jedním z nich je iniciativa Ženy za volantem poskytující kondiční jízdy a podporu řidičkám, které chtějí oprášit své dovednosti.

Taťána Wolná si tuto možnost vyzkoušela poté, co se k řízení vrátila po dvaceti letech. Autoškolu absolvovala hned po střední škole, ale její zkušenost byla spíše odstrašující. „Po střední škole jsem absolvovala autoškolu s instruktorem – mužem. Bylo to dost stresující a nepříjemné. Pamatuji si jeden moment – jeli jsme autem, udělala jsem chybu, dupnul mi na brzdy a křičel na mě. Lekla jsem se, nechápala jsem,“ popisuje Wolná.

Podle Ilony Zadražilové z Profesního společenství autoškol a školicích středisek řidičů ČR by se ale nevhodné chování mělo řešit víc komplexně. Zakládání autoškol jen pro ženy vyřešení problému podle ní nepomůže. „Pokud cítíme potřebu zakládat speciální autoškoly jen pro ženy, mohlo by to znamenat, že je potřeba uvažovat o jiném přístupu ke vzdělávání v autoškolách nebo hledat jiné cesty, jak zlepšit podmínky pro všechny žadatele,“ míní.