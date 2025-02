V Motole využívají virtuální realitu k léčbě závratí

Virtuální realita pomáhá léčit závratě. Lékaři v pražské motolské nemocnici ji využívají u lidí po operacích mozkových nádorů. „Pacienti se mohou projít obchodním centrem, umožníme sáhnout si pro věci, vybrat si něco do nákupního košíku,“ popisuje výkonný ředitel společnosti VR Medical Konstantin Novikov. Výhodou této technologie je, že může urychlit rehabilitaci. Virtuální realitu mohou pacienti využívat už na lůžku, brýle si nasazují zhruba na třicet minut denně. Do budoucna by mohla být vhodná i pro další pacienty. S různými poruchami rovnováhy se potýká až patnáct procent populace.