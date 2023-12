D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí má platné stavební povolení. Kupka zamítl námitky ekologického hnutí

„Rozhodl jsem o rozkladu ke stavebnímu povolení na stavbu hraničního úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí s Polskem a potvrdil tím právní moc stavebního povolení,“ uvedl na síti X Kupka. Vydané povolení podle něj doznalo změn, které sníží na minimum dopady stavby na okolí a přírodu.

ŘSD podle Mátla plánuje zahájení stavby na 19. prosince. „Ministr dopravy rozhodl na základě doporučení rozkladové komise o právní moci stavebního povolení na akci D11 Trutnov – státní hranice, kdy částečně změnil vydané stavební povolení a ve zbytku ho potvrdil,“ uvedl. Původní předpoklad ŘSD, že budování začne na konci letošního roku a hotovo bude v roce 2027, je tak stále reálný.

Úsek D11 mezi Trutnovem a hranicí s Polskem o délce 21,1 kilometru by měla postavit za 11,35 miliardy korun bez DPH největší polská stavební firma Budimex. ŘSD vybralo její nabídku jako nejvýhodnější.

ŘSD plánuje, že na D11 prioritně vybuduje tříkilometrový úsek u hranice, který by chtělo zprovoznit v roce 2025. Měl by navázat na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou letos v září. Auta by se tak po něm a po S3 vyhnula polskému pohraničnímu městu Lubawka a české pohraniční obci Královec. Celý úsek Trutnov – státní hranice, jehož součástí jsou i dva půlkilometrové tunely, by měl být hotový v roce 2027.