Řidiči v Jihlavě se snaží parkovat, kde se dá, hlavně zadarmo. Město chystá změny

Reagovat bude i jihlavská radnice. Ulice města momentálně projíždí monitorovací vozidlo, které sbírá data. Podle nich by mělo město parkovací systém upravit, a to zřejmě už příští rok na jaře.

„Myslím si, že v rezidentských zónách to rozvolnění, pokud nějaké do budoucna bude, asi nebude moc velké. Naopak v částech, kde se dneska nacházejí třeba oranžové zóny, tam to vypadá, že by k rozvolnění v některých časových úsecích mohlo dojít,“ uvedl jihlavský radní David Beke (ODS).

První menší změny už ale platit začaly. Na několika parkovištích blízko kostelů mohou v neděli dopoledne lidé parkovat zdarma. Úpravu radní zavedli hlavně kvůli návštěvníkům bohoslužeb.