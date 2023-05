Parkování v Jihlavě nově pracuje se třemi typy zón. Má zvýhodňovat zdejší obyvatele a podnikatele

Do oranžové zóny pak patří například náměstí, parkování je tam určeno návštěvníkům, a to každý všední den od sedmi do sedmnácti hodin. Mimo tuto dobu bude parkoviště fungovat stejně jako v modrém, tedy rezidentním režimu.

Fialová parkoviště jsou kombinovaná. Fungují stejně jako ta modrá, jejich výhodou je ale cena – řidiči tam mohou parkovat až třináct hodin za padesát korun.

Komplikace na průjezdu městem

Na změny se momentálně musejí připravit i ti řidiči, kteří městem jen projíždějí. Kvůli stavbě jihovýchodního obchvatu Jihlavy bude až do konce října uzavřený výjezd z města po Znojemské ulici. „Bude se jezdit obousměrně, kyvadlově. Doprava bude svedena na jihlavské ulice Žižkova a Hradební,“ přiblížila mluvčí úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

V místě stavby se nachází také zahrádkářská kolonie. Její dostupnost zůstane zachována. Zhruba půlkilometrový úsek, který vede přes staveniště, nechá kraj upravit pro pěší.