Jihlava rozšíří trolejbusovou síť, napojení se dočká Bedřichov i Bosch Diesel

Podle dřívějších informací radnice by se trolejová dráha měla prodloužit o více než pět kilometrů, povede Sokolovskou a Pávovskou ulicí k průmyslové zóně, v níž sídlí například firma Bosch Diesel, která zaměstnává několik tisíc lidí.

„Dostáváme dotaci na vlastní troleje, ale my ten prostor řešíme komplexně,“ uvedl jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS) s tím, že například na trakční sloupy bude město dávat také veřejné osvětlení. Některé sloupy v trase nové trolejové dráhy byly shnilé, proto musely být odstraněny. Sloupy trakčního vedení mají podle Vymazala daleko delší životnost, zároveň se sníží jejich počet.

Počet cestujících se vrací na čísla z roku 2019

Po propadu způsobeném epidemií koronaviru se podle Vymazala už cestující do jihlavské MHD vracejí. „V srpnu jsme se dostali na čísla, která jsou v podstatě naprosto srovnatelná s rokem 2019,“ uvedl.

Radnice také zlevnila roční jízdenky pro žáky do 14 let, těch bylo do čtvrtka prodaných přes 280, zatímco loni ve stejné době jich rodiče koupili pouze 33.

Zlevnění ročního jízdného pro školáky z 1875 na 730 korun schválilo jihlavské zastupitelstvo letos v červnu. Zastupitelé ale zároveň odmítli návrh na to, aby kvůli vyrovnání nákladů dopravního podniku mírně stoupla cena roční jízdenky pro jihlavské seniory. Jihlavané od 65 let za roční používání městské dopravy řadu let platí 120 korun.