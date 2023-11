Hilton má zájem o Alžbětiny lázně v Karlových Varech, začne jednání o podmínkách

Nezávislý konzultant hotelových řetězců Tomáš Longa, který na aktuálním zastupitelstvu záměr představil, uvedl, že nejvyužívanější formou aktivit Hiltonu je, že sežene národního nebo nadnárodního investora, který zaplatí investice do budovy a Hilton hotel následně provozuje.

„Karlovy Vary mají velký potenciál. Hilton by chtěl využít i horkého pramene, který Alžbětiny lázně využívají. A lázeňské služby by měly i nadále zůstat. Za jakých podmínek, ale bude záležet na dalších jednáních,“ nastínil Longa.

Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) město na investice nebude mít peníze. Zájem Hiltonu podle ní ukazuje, že je město atraktivní. „To je pro mě ta hlavní zpráva a musíme začít jednat,“ uvedla. Vyloučeno není ani to, že by budova zůstala v majetku města. Město jako vlastník by ale těžko hledalo prostředky na investice. Stejně tak je proto možný i prodej.