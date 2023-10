Poštovní budova v Jindřišské míří do aukce, podnik chce za pražský palác minimálně 1,5 miliardy

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík potvrdil, že se zaměstnanci už na stěhování připravují, i když jenom spíš mentálně. „Že bychom měli v kancelářích už nějaké krabice a tam si skládali věci, to ještě ne,“ dodal.

Prodej budovy v Jindřišské znamená pro poštovní rozpočet zisk minimálně 1,5 miliardy korun. Pro poštovní úřadníky i management pošty zase představuje stěhování do jiných budov v různých částech hlavního města.

Samostatně tyto dvě nabízené nemovitost zájemci od České pošty koupit nemohou. „Peníze (z prodeje budov) pak půjdou do transformačního procesu tak, aby tady od roku 2025 mohla fungovat jak Česká pošta, tak akciová společnost Balíkovna, což je právě cílem transformace,“ řekl Vitík s tím, že na to bude potřeba několik miliard korun.

V tom, kdo bude novým majitelem objektu, bude jasno zřejmě do konce roku. Přesný termín aukce zveřejní podnik v dalších týdnech. Spolu s poštovní centrálou jde do prodeje další lukrativní budova nedaleko centra města – činžovní dům na Vinohradech. Pošta jej nabízí za více než 62 milionů korun.

Mezi zájemci je už vedení hlavního města. Do sedmipatrové budovy by chtěli přesunout část úřadu. Podle dohody s Českou poštou budou moci nejvyšší nabízenou částku v aukci dorovnat. „V tuto chvíli nemáme žádný limit. Počkáme na konkrétní nabídku a pak ji budeme zvažovat, zda je to pro Prahu výhodné,“ vysvětlil radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

Do prodeje míří ale i další desítky poštovních nemovitostí. Letos podnik takto získal do svého ztrátového několikamiliardového rozpočtu přes dvě stě milionů korun.