Pošta vybrala kupce budovy na Pankráci a chystá sérii dalších prodejů. Nabídne i své ústředí

Vyvolávací cena budovy byla 310 milionů korun. Detaily o prodeji by měly být známé do měsíce, kdy se projeví v katastru nemovitostí.

Jisté také je, že novým majitelem budovy nebude Praha. Ta se podle radního pro bydlení Adama Zábranského (Piráti) do aukce nepřihlásila, vedení města se nelíbily podmínky. „Jsou nastaveny hodně v neprospěch budoucího nabyvatele,“ uvedl. Počátkem týdne hovořil o výzvě, aby pošta dražbu zrušila a podmínky upravila, to se ale nestalo. Jedním z problémů pro město byla i ambice pošty zůstat v budově ještě patnáct let v nájmu, případně se přestěhovat do podobně velkých prostor v okolí, kdyby se původní budova zavřela kvůli rekonstrukci.

Prodej pankrácké budovy byla ovšem pro Českou poštu jen rozcvička před ještě větší transakcí, kterou by měl být prodej jejího ústředí – hlavní pošty v centru Prahy. I tu chce podnik dál využívat jako nájemník. Novorenesanční palác z 19. století stojí na lukrativní adrese v Jindřišské ulici a státní podnik se chystá prodat jej obálkovou metodou. Při prodeji bude mít výhodu hlavní město, které bude moci dorovnat nejvyšší nabídku.