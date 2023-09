Ve Zlíně se po dvou letech otevřelo silniční napojení na průmyslovou zónu v Přílukách

Silnici I/49, tedy hlavní tah mezi Zlínem a Vizovicemi na Zlínsku, spojil s průmyslovou zónou most, který vede nad řekou Dřevnicí a železniční tratí. Ústí v nové okružní křižovatce, poblíž které řidičům nově slouží i záchytné parkoviště.

Původní most do průmyslové zóny a části města Příluky stavbaři zbourali. Nahradila jej lávka pro pěší a cyklisty, díky níž jsou nyní propojené páteřní cyklotrasy.

Stavba byla pro město podle primátora Jiřího Korce (ANO) důležitá. „Do průmyslové zóny vedl jeden stařičký most. Dostávali jsme informace od zástupců ze zóny, že opravdu mají obavu o to, že jejich kamiony nebudou už moci jezdit přes tento most. Báli se omezení svého podnikání a vůbec celé dopravy do tohoto průmyslového areálu,“ řekl.

Dál od zástavby

Nové silniční napojení je posunuté na okraj průmyslové zóny, dále od zástavby v místní části Příluky. Na silnici I/49 slouží řidičům odbočovací pruh, který vybudovalo a financovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nový most směrem k průmyslové zóně byl stavbou města Zlína.

Železobetonová konstrukce je podle hlavního stavbyvedoucího Tomáše Míška dlouhá 150 metrů. „Je dimenzovaná na to, aby vydržela sto let. Kdybychom to zatížili kompletně naplněnými kamiony, tak most musí pořád vydržet,“ sdělil.