Jihomoravský kraj předloží vlastní návrh na rozdělení daní

Kraj by ročně mohl získat až o miliardu a půl více

Kdyby Poslanecká sněmovna zákonodárnou iniciativu přijala, představovalo by to v porovnání se skutečností roku 2022 pro Jihomoravský kraj zvýšení příjmů z RUD krajů o 1,46 miliardy korun. Podle predikcí na další rok pak navýšení o 1,68 miliardy korun, na rok 2024 o 1,74 miliardy korun. Pokud by byla schválena pouze nová kritéria bez přidání peněz, znamenalo by to pro kraj ročně navíc půl miliardy.

S iniciativou souhlasí všechny strany v zastupitelstvu. „Jsme pro každý rozumný návrh, který zlepší financování kraje. Je nám líto, že předchozí jednání nevedla k dohodě krajů se státem, nicméně věříme, že alespoň tato zákonodárná iniciativa povede ke kýženému výsledku, kterým je pro nás spravedlivější financování Jihomoravského kraje a potřeb jeho občanů,“ míní šéf opozičního klubu ANO 2011 Milan Vojta.

Podle Grolicha je teď nutné, aby se zákon dostal na jednání sněmovny. „Budeme jednat s poslanci z regionu, napříč politickými stranami, aby jej podpořili,“ dodal. V Jihomoravském kraji žije přes 1,2 milionu lidí a je třetím nejlidnatějším krajem v republice.