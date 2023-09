Třída Těreškovové v Karviné se bude dál jmenovat podle podporovatelky Putina, rozhodli zastupitelé

„Náš odbor veřejné správy, dozoru a kontroly skutečně vyzval město Karviná k vyjádření ve věci přejmenování konkrétní ulice, třída Těreškovové, a to na základě podnětu občana města, který nás na tuto skutečnost upozornil,“ uvedla Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra.

O změnu názvu ulice město už v minulosti žádali někteří občané či iniciativy. Například v roce 2021 to byl zástupce Občanské iniciativy Spravedlivé ulice, který požadoval, aby byla třída přejmenována po některé z žen české historie, například Miladě Horákové, Karolíně Světlé nebo Emmě Destinové, jejichž ulice v Karviné dosud nejsou.

Pojmenování je v rozporu se zákonem

Dodala, že pojmenování ulice je totiž v rozporu se zákonem o obcích. Podle něj není možné, aby ulice byla pojmenována po dosud žijícím člověku. Ministerstvo ale nemůže po městu přejmenování ulice vymáhat nebo ho za odmítavé stanovisko nějak sankčně postihnout. „Co se týče vymáhání změny názvu ulice ze strany resortu vnitra, platí, že ministerstvo zde nemůže autoritativně zasáhnout. Činnost resortu vůči městu tak byla v daném případě omezena pouze na naše metodické působení jakožto gestora výkladu ustanovení zákona o obcích,“ uvedla Malá.

Město opakovaně poukazuje na to, že by přejmenování ulice znamenalo nemalé finanční náklady a značnou administrativní zátěž, což je podle primátora Jana Wolfa (Socdem) zásadní argument pro zachování současného názvu. Celkové náklady spojené se změnou názvu město vyčíslilo ze svého rozpočtu na zhruba 300 tisíc korun. Na ulici třída Těreškovové je k trvalému pobytu přihlášeno zhruba dvanáct set lidí, sídlo tam má evidováno čtyřicet právnických osob a na adrese je zaregistrováno téměř dvě stě provozoven. „Nechceme v této finančně těžké době zatěžovat občany a hlavně podnikatele dalšími administrativními náklady, které by na ně po změně názvu ulice dopadly,“ uvedl Wolf.

Šestaosmdesátiletá poslankyně ruské Státní dumy Těreškovová patří k nejoddanějším stoupenkyním Putina. Jako členka Státní dumy také podpořila invazi na Ukrajinu, kterou Rusko na konci loňského února otevřeně napadlo, válka stále trvá. Loni například České Budějovice odebraly Těreškovové čestné občanství .