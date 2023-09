Žáci usedli do lavic ve stavebních kontejnerech i na bývalé jezuitské koleji

Že se část dětí bude učit v kontejnerech, bylo v Boršově nad Vltavou jasné už dlouho. O prázdninách začala rekonstrukce. Nyní se tam ale bude muset vejít víc žáků, než bylo v plánu. Budovu totiž vyplavila bouřka. „Už nám nedostačovaly třídy, nedostačovalo nám pedagogické zázemí, takže bude šest nových tříd,“ sdělila ředitelka základní školy Eva Hnudová. Výuka ve stavebních buňkách tady podle učitelů potrvá minimálně do konce kalendářního roku. Škola se bude opravovat za provozu. Některé stavební práce, které by žáky rušily, začnou až odpoledne po vyučování.

Zásadní změna ve výuce čeká studenty litoměřického gymnázia. Ti poprvé usedli do tříd v budově bývalé jezuitské koleje. Právě tam před sto lety vyučoval češtinu tehdejší pedagog Josef Jungmann. Stěhovat se začalo gymnázium letos v červnu. Sto let stará budova totiž prochází generální opravou. Vyměnit se musí střecha včetně krovů, rozvody vody, elektřiny. Rekonstrukce bude trvat rok. Pokud půjdou práce bez problémů, studenti se na začátek příštího školního roku vrátí zpět do běžných tříd.

Do původních prostor se naopak vrátili žáci z Přelouče – a to na obědy. Po téměř dvou letech po rekonstrukci tam otevřeli školní jídelnu. Do té doby zaměstnanci obědy vydávali v improvizovaných prostorách sokolovny. Jídlo museli uvařit ve dvacet kilometrů vzdálené menze v Pardubicích, naložit do aut a dětem podávat v původně pingpongovém sále. Společnost Reader & Falge, která měla mít rekonstrukci hotovou už před rokem, totiž zkrachovala a stavbu nedokončila. „Poslední dny byly velice hektické, protože se ještě dolaďovala stavba, dolaďovaly se nějaké maličkosti do kuchyně,“ popsala ředitelka školy Eva Hrdá.