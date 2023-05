Pardubice poskytnou pro školní výuku ukrajinských dětí jednu ze svých budov

Město má prázdnou budovu, kterou uvolnila v Polabinách škola Svítání. Tři čtvrtiny objektu by mohly do konce školního roku 2026 sloužit pro výuku ukrajinských dětí. „My pak chceme objekt zdemolovat a na místě stavět novou základní uměleckou školu, na tomto projektu se nic nemění,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/ČSSD).

Provoz školy a výuku by měla zajistit soukromá Základní škola a mateřská škola Klas a její spolek Levínek, který již vede adaptační skupiny pro ukrajinské děti. V adaptačních skupinách je teď devadesát ukrajinských dětí, škola by mohla mít zhruba do sto třiceti žáku a předškolních dětí. Škola uvažuje, že by zřídila i jednu třídu pro předškoláky. „V tuto chvíli přesně nevíme, jaká bude poptávka, mění se to,“ řekl Rychtecký.