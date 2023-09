V Sokolnicích končí stavební úřad kvůli nedostatku pracovníků. Blízká obec pomoct nechce

Za tři roky se do výběrového řízení na volné místo nepřihlásil vůbec nikdo. Agendu pro více než dvanáct tisíc obyvatel si tak mají rozdělit dva úřady v okolí – v Židlochovicích a ve Šlapanicích. Radost z toho ale nemají. „Ani my nemáme zaměstnance, nemáme prostory, kanceláře, technické vybavení,“ reagoval tajemník městského úřadu ve Šlapanicích Milan Vdoleček.

To se ale mění, další stavební povolení v Sokolnicích už nikdo nevydá. Úřad je z technických důvodů uzavřený, jeho agenda se od září přesouvá jinam. V Sokolnicích ji totiž nemá kdo vykonávat. Jedna z úřednic zkolabovala přímo na pracovišti, další dvě kolegyně podaly výpověď. Starosta Libor Beránek (nestr.) řekl, že to bylo kvůli tlaku a stresu, úřednic totiž bylo málo.

Michaela Tůmová byla jednou z posledních, která na stavebním úřadě v Sokolnicích ještě dokázala vyřídit stavební povolení na přístavbu ve dvoře rodinného domu. „Komunikace byla nadstandardní, povolovací proces byl velmi rychlý. A ocenili jsme hlavně to, že stavební úřad je tady v místě,“ řekla.

Starosta Židlochovic Jan Vitula (nestr.) to odmítá úplně. Službu pro lidi z katastrů pěti obcí, které mají pod jejich stavební úřad od pondělka nově spadat, zajišťovat nechce. „Na ministerstvo vnitra jsem napsal, že nic přebírat nebudeme. Protože ty peníze, co nám na to dali, nestačí ani na převoz spisů k nám. Takže sorry,“ sdělil ČT.

Podle právníků, které ČT oslovila, by tím ale mohl starosta Židlochovic porušit předpisy. Podle resortů pro místní rozvoj a vnitra musí situaci řešit s krajským úřadem, který je nadřízeným orgánem obcí.