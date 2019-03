Starostové kritizují nápad zřídit stavební „superúřad“. Nový zákon se nelíbí ani akademikům

„Pro nás je to priorita, je to v programovém prohlášení vlády a základní cíl je zrychlit povolovací stavební řízení,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle plánů vlády má nový zákon začít platit od ledna 2021.

Podle návrhu se tři dosud oddělená řízení mají sloučit do jednoho. Vzniknout tak má takzvaný Nejvyšší stavební úřad, vyjádření ostatních institucí by si obstaral sám místo investora. Pokud by se do měsíce nevyjádřil, mělo by se za to, že souhlasí.

Lukl: Obávám se, že vznikne krásná schránka, ale bez lidí

Samosprávám se ale nelíbí, že by úředníci měli přejít z obcí pod stát. „Domnívám se, že taková revoluce, kdy by došlo k přesunu personálních kapacit, by mohla narazit v tom smyslu, že ti lidé nebudou chtít přejít a nebudeme je mít kam dát,“ uvedl šéf Svazu měst a obcí František Lukl (nestr.).

Podle něj je důležité zachovat institucionální rámec a pouze napravit to, co dělá dnes největší problém, a to je právě řada vyjádření a stanovisek, která nejsou koordinovaná.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) je změna potřebná. „Nejsem ovšem přesvědčená o tom, že návrh, který je teď z úrovně ministerstva pro místní rozvoj projednáván, je to nejlepší možné řešení,“ dodala.