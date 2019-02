Stavební řízení se v Česku rekordně vleče. Zrychlit ho má jeden superúřad s jedním razítkem

Podle Světové banky trvá vyřízení stavebního povolení v Česku průměrně 246 dnů. Jinde v Evropě je to o 80 dní míň. Žebříček přitom počítá pouze se zákonnými lhůtami a nikoli s úředními průtahy, které můžou nastat.

V Jižní Koreji stačí lidem ani ne měsíc. Zato v Kambodži vydávají doklad skoro 2 roky.

Do procesu schvalování stavby vstupuje v tuzemsku zhruba 20 úřadů a dalších 50 dotčených orgánů.

Chystaný nový stavební zákon má zavést jediné řízení a celý proces digitalizovat, aby do něj mohly nahlížet obě strany. Věcný záměr zákona počítá i se závaznými lhůtami pro úřady. Pokud je nestihly, bralo by se to jako souhlasné stanovisko. Zajímavostí je, že zpětně by už nemělo být možné legalizovat černou stavbu.