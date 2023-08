Tragické osudy brněnských Židů připomíná památník na hlavním nádraží

„Ať si to uvědomujeme, či nikoliv, holocaust, v jehož průběhu bylo zavražděno přes šest milionů evropských Židů, nás všechny ovlivnil. Ovlivnil osudy těch, kteří tu dobu prožili, ať už jako oběti, viníci, nebo jako přihlížející. Holocaust má vliv i na život nás, co jsme se narodili později, naše životy na něj navazují,“ řekl Kanarek.

Památník je vysoký asi dva a půl metru a má znázorňovat koleje, které vedou do nebe. Nahoře je zakončený hvězdou, dole je zapuštěný do země, což navazuje na takzvané kameny zmizelých. Návrh vytvořil architekt Tomáš Rusín. „Nástupiště číslo pět pro mě vždy bylo prázdninové, odjížděli jsme odtud na jih. Po uvědomění si všech hrůz, které se tu staly, jsem si dovolil navrhnout památník, aby se to už nikdy neopakovalo. Má být takovou třískou v ruce, o které nevíte, ale když se jí dotknete, tak vás zabolí,“ popsal Rusín.

Před druhou světovou válkou v Brně žilo asi dvanáct tisíc Židů, po válce se vrátilo pouze několik stovek původních židovských obyvatel. Festival letos podruhé připomíná jejich osudy a židovskou kulturu. Nabídne 85 akcí na patnácti místech v Brně. Hlavním tématem letošního ročníku jsou vlaky, které jsou na jednu stranu symbolem svobody a odjezdu za zážitky, ale v kontextu holocaustu jsou i symbolem cesty na smrt.

„Tématem je ale i čas odejít. Lidé často v zemi, kde se situace zhoršuje, čekají a adaptují se na zhoršující podmínky. A těžko se jim vyhodnocuje, kdy zemi opustit. Proto jsme ve výstavě na hlavním nádraží nazvané Cesta.Smrt.Naděje. zpracovali osudy asi dvou set lidí, kteří se z Brna snažili odejít, ale vesměs to nestihli. Doprovází je příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří povídají o tom, proč se nyní rozhodli odejít, jak byla cesta náročná a co je na ní čekalo,“ nastínila ředitelka festivalu Eva Yildizová.

Dalším tématem jsou židovské vily v ulici Hlinky a jejich obyvatelé, kteří měli informace a možnost zemi opustit, ale někteří to neudělali. Do jejich identity se mohou zkusit vžít účastníci prostřednictvím akce nazvané Zapomenuté životy našich sousedů, která se koná ve Vile Engelsmann.