Soud se zabývá případem rozsáhlé výroby a distribuce pervitinu. Obžalovaný muž z Polska vinu popřel

Muži jsou obžalováni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim hrozí deset až osmnáct let vězení. Policisté skupinu rozkryli loni v červnu.

Případ s názvem Grate a Finis patří mezi největší zásahy na drogové scéně v historii Olomouckého kraje. Hlavní líčení soudce rozvrhl na šest jednacích dní, 13. září by mělo pokračovat výslechem svědků a dokazováním.

Obžalovaný Wybraniec u soudu řekl, že z Polska do Česka žádné léky a chemikálie nedovážel. „Je to lež. S narkotiky jsem neměl nic společného a nikdy jsem je neužíval,“ uvedl. Wybraniec tvrdí, že léky a chemikálie prodával pouze v Polsku, kde to ale není považováno za trestný čin. „S výrobou narkotik jsem neměl nic společného, to je dokázáno. Nevěděl jsem, že spoluobvinění něco takového činí,“ dodal.