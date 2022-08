Soud nepravomocně poslal do vězení muže, kterým explodovala varna pervitinu v Ostravě

Karlu Janáčovi se 24. února 2021 vaření pervitinu vymklo z rukou. Výbuch probudil ve tři hodiny ráno obyvatele panelového domu v Ostravě-Hrabůvce. Sklo z rozbitých oken letělo až 25 metrů daleko. Věci obyvatelům kontaminoval kouř, chemikálie a voda po hašení. Už dřív byl Janáč ve vězení, od soudu tentokrát odešel se čtrnáctiletým trestem. Jeho komplic Pavel Holaň tehdy ve vedlejší místnosti spal, dostal tři roky. Oba verdikty jsou nepravomocné.

Přímo pod varnou bydlela Světlana Arbterová. Matka samoživitelka splácela hypotéku, vybavení pojištěné neměla. Z bytu si tehdy odnesla jen trauma, dodnes má psychické potíže. Připouští, že zápach chemikálií byl po chodbách cítit často. S dcerou je stále v náhradním bydlení.

Krajský soud v Ostravě dnes potrestal osmatřicetiletého Karla Janáče 14 lety vězení za výbuch varny pervitinu v Ostravě-Hrabůvce, Pavel Holaň (49) dostal 3 roky. Exploze v únoru 2021 poničila celý panelový dům v Provaznické ulici. Zraněno bylo 6 lidí, škoda přesáhla 12 mil. korun pic.twitter.com/d4uSxHCY4B — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) August 26, 2022

Karel Janáč se proti rozsudku ihned odvolal. „Můj klient to nedělal s úmyslem nějak poškodit nájemníky toho domu,“ řekl Janáčův právní zástupce. Podle soudce ale Janáč musel vědět, co může způsobit. Drogy vyráběl dlouho.

Poškozeným také uznal jejich finanční nároky. Například Světlaně Arbterové, která si přišla rozsudek poslechnout, milion korun. Škoda na celém době přesáhla dvanáct milionů. Stále se opravuje fasáda a chodby. První obyvatelé by se do mohli do domu vrátit do konce roku.