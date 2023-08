Konec septiků v přerovských Penčicích. Začala stavba kanalizace za skoro sto milionů

Nová kanalizace bude měřit 5,46 kilometru. „Stavba je tvořena gravitační kanalizací z plastového potrubí o celkové délce 2949 metrů, výtlakem z plastového potrubí dlouhého 2509 metrů a čtyřmi čerpacími stanicemi odpadních vod. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí a nové přípojky kabelů nízkého napětí,“ přiblížil ředitel VaK Přerov Jiří Pavlík, podle kterého se stavební firma pokusí práce na kanalizaci výrazně zkrátit.

Město obyvatelům Penčic pomůže s kanalizačními přípojkami. Vyřídilo za ně projektovou dokumentaci i stavební povolení. Radnice zaplatí polovinu nákladů na vybudování přípojek, maximálně však deset tisíc korun.

„Mělo by zde být zřízeno 150 přípojek, takže předpokládám, že většina domů bude napojena na kanalizaci,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

„Zpět do civilizace“

O vybudování kanalizace v Penčicích se diskutovalo desítky let. „Kanalizace v obci byla tak dlouho plánovaná a tak často odkládaná, že už tomu nikdo nevěřil. Nyní panuje v obci obava, co vše to v podobě stavebních prací a dopravních omezení přinese, nicméně myslím, že většina obyvatel chápe, že se tímto zařadíme zpět do civilizace. Věčné vyvážení septiků a řešení splašků z domácností už bylo neúnosné,“ řekla členka místního výboru v Penčicích.