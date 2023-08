Krušnohorské bučiny by mohly být zachráněny, kraj postupně zakazuje těžbu vzácných stromů

V Krušných horách dřevorubci vykáceli velkou část vzácných bučin. Další staré buky by však už takový osud potkat nemusel. „Konečně se začíná aktivně řešit ochrana nejstarších porostů, které bohužel hodně mizí,“ řekla koordinátorka Greenpeace Nikol Krejčová.

Ústecký kraj už zasáhl. „Krajský úřad zpřísňuje ochranu přírody v evropsky významné lokalitě, a to takovým způsobem, že zakazuje těžbu v těch nejstarších porostech,“ uvedla mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Ochranu před těžaři tak nově má přes 460 hektarů lesa. Už příští týden by k nim však mohla přibýt další čtyři území včetně Mariánského údolí u Horního Jiřetína. „Je to pozitivní, že se na tom dělá, že v tom krajský úřad koná, ale mělo by to být podle mě rychlejší,“ míní starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt (Zelení).

Ohroženy jsou i stromy, kterých se těžba nedotkla

Místní se nyní obávají toho, že stromy, které na částečně vytěžených svazích zůstaly, uhynou. „Usychají, protože se do nich přímo opírá slunce, do toho podloží těch stromů. V podstatě nemají vůbec žádnou šanci přežít,“ konstatoval starosta.