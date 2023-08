V pondělí začne oprava silnice mezi Budějovicemi a Hradcem. Omezení potrvá tři měsíce

„Během stavebních prací bude provedena výměna asfaltu, oprava propustků nebo například autobusových sjezdů na území Horního Žďáru. Nový kryt vozovky zajistí řádné odvodnění povrchu silnice, a tím i zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu silničních vozidel,“ řekl Adam Koloušek z českobudějovického Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Opravy se týkají 3,3 kilometru dlouhého úseku. První etapa v úseku od odbočky na Dolní Žďár až do Horního Žďáru skončí 3. září. Na ni bude navazovat etapa druhá, kdy silničáři do konce října opraví část od odbočky na Dolní Žďár do Lásenice. Práce přinesou komplikace především nákladní dopravě, která bude muset místo objíždět z Třeboně přes Veselí nad Lužnicí do Jindřichova Hradce.

Nejde o první úpravu trasy na silnici I/34. ŘSD na konci června otevřela nový obchvat obce Dolní Lhota na Jindřichohradecku. Stavba 2,6 kilometru dlouhého úseku stála téměř 250 milionů korun bez DPH, práce začaly v srpnu 2021.