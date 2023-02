Začala stavba obchvatu jihočeského Lišova. Stát bude asi miliardu

Pro zhruba tříkilometrový navazující úsek z Vranína do Třeboně připravuje ŘSD dokumentaci pro územní rozhodnutí. Podle Mátla to teď ale není priorita. „Bude to hodně záviset na finančních prostředcích. Je to relativně krátký úsek a neřešíme tam jakékoli vytažení tranzitní dopravy z nějaké obce nebo města,“ řekl.

Cena je nižší, než se předpokládalo

Předpokládané náklady na obchvat Lišova a Štěpánovic dlouhý 9,5 kilometru byly podle silničářů 1,25 miliardy korun bez daně. Nejnižší nabídku za 963,9 milionu korun bez DPH podala společnost M – Silnice. Jde tak o 76,5 procenta předpokládané ceny.

Obchvat povede po silnici I/34, která spojuje České Budějovice s Jindřichovým Hradcem. Řidiči by tak v budoucnu na cestě z Budějovic do Třeboně neměli projíždět žádnou obcí. Na stejné silnici I/34 zahájilo ŘSD předloni v srpnu práce na obchvatu Dolní Lhoty na Jindřichohradecku. Silnice I/34 vede z krajského města přes Jindřichův Hradec a Pelhřimov do Humpolce, kde kříží dálnici D1 a pokračuje dál na Svitavy.